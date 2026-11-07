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Unterhaus-Leader feierte große Schnauzer-Party

Salzburg: Sport-Nachrichten
07.11.2026 19:30
Winterkönig der 1. Landesliga: Bad Hofgastein.
Winterkönig der 1. Landesliga: Bad Hofgastein.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Bad Hofgastein lacht als Aufsteiger sensationell von der Tabellenspitze der 1. Landesliga und ist damit Winterkönig. Die Defensive ist der große Trumpf der Pongauer. Das letzte Spiel des Jahres 2026 stand außerdem im Zeichen des guten Zwecks.

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Für Aufsteiger Bad Hofgastein war es der perfekte Herbst in der 1. Landesliga: Nach dem 2:1 gegen Mittersill steht fest: Die Gasteiner überwintern auf Platz eins. „Der Durchmarsch ist nicht geplant. Vor der Saison war der Ziel der Klassenerhalt“, meinte Goalie Tobias Führling. „Dass es so aufgeht ist unglaublich und wunderschön.“

Trikots von Marco Richter und Stefan Lainer
Das Abschlussspiel des Jahres 2026 stand aber nicht nur im Zeichen des runden Leders: Am Platz von Bad Hofgastein ging auch noch die große Movember-Party über die Bühne. „Movember“ ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich unter anderem gegen Prostata- und Hodenkrebs einsetzt. Dafür hat Bad Hofgastein Trikots von Marco Richter (war bei Hertha BSC, als er die Diagnose bekam) und Bulle Stefan Lainer, der die Krankheit während seines Engagements bei Borussia Mönchengladbach durchmachte.

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Die Dressen wurden im Rahmen des Heimspiels verlost, die Erlöse der Lose werden gespendet. Außerdem haben – wie es sich für den Movember gehört – viele Spieler und Fans einen Schnauzer getragen. Jeder Gast bekam dafür zwei Freigetränke. Nach der großen Party mit DJ beginnt in Gastein die „fünfte Jahreszeit“, nämlich die Krampus-Zeit. „Das ist in Gastein so ziemlich das wichtigste im Jahr“, betonte Führling, der freilich selbst auch als Krampus unterwegs sein wird.

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