Unterhaus-Leader feierte große Schnauzer-Party

Trikots von Marco Richter und Stefan Lainer

Das Abschlussspiel des Jahres 2026 stand aber nicht nur im Zeichen des runden Leders: Am Platz von Bad Hofgastein ging auch noch die große Movember-Party über die Bühne. „Movember“ ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich unter anderem gegen Prostata- und Hodenkrebs einsetzt. Dafür hat Bad Hofgastein Trikots von Marco Richter (war bei Hertha BSC, als er die Diagnose bekam) und Bulle Stefan Lainer, der die Krankheit während seines Engagements bei Borussia Mönchengladbach durchmachte.