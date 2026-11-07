Raser auf Tauernautobahn mit fast 200 km/h ertappt

Einen Temposünder stoppte die Salzburger Polizei auf der Tauernautobahn bei Werfen. Er hatte ordentlich aufs Gaspedal gedrückt. Viel zu schnell waren auch zwei weitere Lenker in Adnet unterwegs.
Der 60-jährige Raser aus Oberösterreich überschritt das gültige Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h bei Weitem. Er wurde am Freitagnachmittag bei Werfen mit 196 km/h geblitzt und musste seinen Führerschein abgeben.
Ebenfalls am Freitag stoppte die Polizei auf der Wiestal Landesstraße in Adnet zwei Lenker. Einer der beiden war in der 60er-Zone mit 86 km/h unterwegs und wurde von einem weiteren Tempobolzer überholt. Die Strafe zahlte er sofort.
Der nachkommende 18-jährige Probeführerscheinbesitzer brachte es auf 114 km/h. Auch er verlor seinen Führerschein. Er und der 60-jährige Raser auf der A10 werden nun angezeigt.
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