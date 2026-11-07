„Goldenes Händchen“ entschied das Zweitliga-Derby

Besonders mit der Einwechslung von Adejenughure bewies Galm ein „goldenes Händchen“. Der 19-Jährige machte das 2:1, holte den Elfmeter vor dem 3:1 heraus und besiegelte mit dem 4:1 endgültig die Niederlage der Austrianer. Eine sehr gute Ausbeute für einen 30-minütigen Einsatz. „Es war klar, dass es nicht länger als eine halbe Stunde geht. Aber er hat eine Wucht. Wenn er sie immer so aufs Feld bringt, werden wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben“, streute Galm Rosen.