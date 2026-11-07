Pertl musste in Hongkong die Notbremse ziehen

Nach einem guten Start im Wasser hielt er am Rad in einer großen Gruppe mit, versuchte sich so gut wie möglich zu schonen. „Beim Absteigen habe ich die Rechnungs fürs Krank sein bekommen. Ich habe gespürt, dass die Speicher leer sind und wollte dann nichts riskieren.“ So stieg Pertl nach einer Laufrunde aus. „Ich habe die Notbremse gezogen. Es ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Bitter, dass es am Renntag an sowas scheitert“, seufzte der 28-Jährige.