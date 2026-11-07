Salzburgs Frauen feiern knappen Cup-Sieg

Die Weichen auf Sieg wurden früh gestellt. Magdalena Schwarz (7.) brachte ihr Team in Führung, Kapitänin Katja Wienerroither (16.) verwandelte wenig später einen Elfmeter nach Foul an Valentina Illinger. Bis zur Pause passierte nichts mehr. Doch nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang den Oberösterreicherinnen der Anschlusstreffer durch Valeria Buric. „Wenn man so früh ein Gegentor bekommt, ist es immer schwierig“, meinte Wienerroither. Denn nachlegen konnte ihr Team dann nicht mehr, zum Zittern wurde es in der Folge defensiv aber auch nicht.