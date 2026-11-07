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Blau-Weiß Linz harmlos

Salzburgs Frauen feiern knappen Cup-Sieg

Frauenfußball
07.11.2026 13:50
Magdalena Schwarz erzielte das 1:0.
Magdalena Schwarz erzielte das 1:0.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Traum vom erneuten Cup-Finale lebt weiter! Das Frauenteam setzte sich im Achtelfinale gegen Blau-Weiß Linz durch und steht verdient in der Runde der letzten Acht. 

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Der Erfolgslauf für Salzburg im ÖFB Frauen-Cup geht weiter. Die Bullen stehen nach einem knappen 2:1 daheim gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen im Viertelfinale. Nachdem es nach 16 Minuten bereits 2:0 gestanden war, war der Erfolg nie richtig in Gefahr.

Die Weichen auf Sieg wurden früh gestellt. Magdalena Schwarz (7.) brachte ihr Team in Führung, Kapitänin Katja Wienerroither (16.) verwandelte wenig später einen Elfmeter nach Foul an Valentina Illinger. Bis zur Pause passierte nichts mehr. Doch nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang den Oberösterreicherinnen der Anschlusstreffer durch Valeria Buric. „Wenn man so früh ein Gegentor bekommt, ist es immer schwierig“, meinte Wienerroither. Denn nachlegen konnte ihr Team dann nicht mehr, zum Zittern wurde es in der Folge defensiv aber auch nicht.

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Indes wurde beschlossen, dass sich Greta Spinn einer Schulter-Operation unterziehen wird. Sie hat sich vor einer Woche wie berichtet zum wiederholten Male die Schulter ausgekugelt. Dadurch ist das Jahr 2026 für die Tirolerin gelaufen. Genauso wie für Valentina Akrap und Christina Gierzinger, die im Bundesliga-Spiel gegen Sturm zusammengestoßen waren. Beim Duo will Salzburg kein Risiko eingehen. Kommende Woche gastiert die Austria aus Wien in der Akademie in Liefering, eine Woche danach St. Pölten.

ÖFB Frauen-Cup, Achtelfinale: Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen 2:1 (2:0). Tore: Schwarz (7.), Wienerroither (16., Foulelfmeter); Buric (46.).

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