Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junge und ihre Werte

Krawalle? Nicht mit uns! So ist die Gen Z wirklich

Österreich
07.11.2026 20:17
Nach den Krawallen bei Gen-Z-Protesten in Europa steht eine ganze Generation am Pranger. Zu ...
Nach den Krawallen bei Gen-Z-Protesten in Europa steht eine ganze Generation am Pranger. Zu Unrecht, sagen die jungen Redakteurinnen und Redakteure der „Krone“ – und erklären, warum.(Bild: Krone KREATIV/Jakob Schmutz,, zVg (3), stock.adobe.com)
Porträt von Miroslava Dicheva
Porträt von Sophie Hartl
Porträt von Michaela Holzinger
Porträt von Elena Mayrhofer
Porträt von Emily Patek
Porträt von Sebastian Siller
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Porträt von Elena Überbacher
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Miroslava Dicheva , Sophie Hartl, Michaela Holzinger , Elena Mayrhofer , Emily Patek , Sebastian Siller , Anatol Szadeczky-Kardoss , Elena Überbacher und Philipp Zimmermann

Nach den Krawallen bei Gen-Z-Protesten in Europa steht eine ganze Generation am Pranger. Zu Unrecht, sagen die jungen Redakteurinnen und Redakteure der „Krone“. Sie engagieren sich in Suppenküchen, auf der Skipiste, für die Umwelt und an der Wahlurne.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Brennende Barrikaden, geplünderte Geschäfte, Wasserwerfer: Die Bilder der vergangenen Wochen haben sich eingebrannt. In Frankreich wurden Demonstrationen junger Menschen von Krawallen überschattet, und auch in Deutschland kippte zu Halloween die Stimmung. Schnell war das Urteil gefällt: Die Gen Z, das sind die Randalierer.

Doch das Bild ist schief. Laut der Initiative „Gen Z regelt“ demonstrierten zu Halloween in Deutschland rund 120.000 Menschen friedlich – für Dinge, die jede Generation betreffen: mehr Investitionen in Bildung, leistbares Leben und konsequenten Klimaschutz. Selbst die Polizeigewerkschaft hielt fest, die Proteste hätten sich als sehr friedlich herausgestellt; erst nach dem Ende der eigentlichen Veranstaltungen spitzte sich die Lage in einigen Städten zu.

Auch in Österreich blieb es ruhig: Bei der Demo in Wien waren nur etwa 100 Teilnehmer, und die Polizei hatte schon vorab sechs Personen ausgeforscht, die im Internet hauptverantwortlich zu Gewalt und Plünderungen aufgerufen haben sollen.

Die Gen Z packt lieber an
Wer Gewalt ausübt, gehört bestraft – egal, wie alt er ist. Aber eine ganze Generation für die Taten weniger in Sippenhaft zu nehmen, wäre unfair. Denn die meisten jungen Menschen machen keine Schlagzeilen. Sie schöpfen Suppe für Bedürftige, bringen Kindern das Skifahren bei, lassen das Auto stehen, trennen ihren Müll und gehen wählen.

Die „Krone“ hat junge Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie zur Gesellschaft beitragen:

Lesen Sie hier alle Antworten ausführlich:
Elena Überbacher, 23, Kärnten
„Im Kleinen für die eigenen Werte einstehen“

Themen, die mir besonders am Herzen liegen sind, Umwelt- und Tierschutz. Außerdem setzte ich mich für die Inklusion von Menschen ein, die es in unserer Gesellschaft nicht so einfach haben. In meiner Nachbarschaft gibt es einen beeinträchtigten Mann. Ich treffe ihn manchmal beim Spazieren. Dann rede ich oft mit ihm und er erzählt mir von seinem Leben. Manchmal macht es mich traurig, dass er sich so freut, weil ich weiß, dass ihn andere Menschen oft nicht beachten oder ungut sind. Ich finde, es ist großartig, wenn sich jemand in einer Organisation engagiert. Doch es muss nicht immer so sein. Oft kann man auch im Kleinen seine Werte vertreten und für sie einstehen. So klaube ich in der Natur beim Spazieren nebenbei weggeworfenen Müll auf oder hole überfahrene Tiere von der Straße. Meiner Meinung nach hat Gen Z ihr Herz am richtigen Fleck. Ich glaube, dass die ungerechten Urteile daher kommen, weil sich die Generation viele Sachen zu Recht nicht gefallen lässt und das auch zeigt. Hater wollen dann nur mit gemeinen Adjektiven wie faul, bequem und verwöhnt einschüchtern.

Elena will ihre Werte im Alltag vertreten.
Elena will ihre Werte im Alltag vertreten.(Bild: Elena Überbacher)
Miroslava Dicheva, 25, Salzburg
„Anderen die komplexe Politik erklären“

In meiner Freizeit recherchiere ich viel zu außenpolitischen Themen und Konflikten und mache daraus Erklärvideos für Social Media. Ich selber freue mich immer, dazuzulernen. Und wenn jemand da draußen komplexe Themen durch die Erklärungen versteht, freue ich mich umso mehr. Wenn andere Menschen komplexe Politik-Inhalte durch meine Erklärvideos besser verstehen und sich in Kommentaren bei mir bedanken, spornt mich das an, weiterzumachen. Und ich lerne auch dazu.

Miroslava nutzt soziale Medien, um komplexe Zusammenhänge zu erklären.
Miroslava nutzt soziale Medien, um komplexe Zusammenhänge zu erklären.(Bild: zVg)
Philipp Zimmermann, 29, Oberösterreich
„Kinder weg vom Handy bringen“

Ich bin seit eineinhalb Jahren bei der Union Babenberg Trainer der U13-Mannschaft. Gemeinsam mit meinem Co-Trainer sind wir für 25 Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren verantwortlich. Wir haben zweimal pro Woche Training plus ein Spiel am Wochenende. Mir ist wichtig, dass die Kinder einen Ort haben, an den sie gerne kommen, und dass sie neben den fußballerischen Fähigkeiten vor allem soziale Aspekte wie Zusammenhalt, füreinander da sein und Fair Play lernen. Außerdem ist es ein positiver Effekt, wenn die Kinder die Zeit nicht vorm Computer oder Handy verbringen, sondern als Mannschaft am Fußballfeld.

Philipp (links) mit seiner Mannschaft
Philipp (links) mit seiner Mannschaft(Bild: Philipp Zimmermann)
Sophie Hartl, 21 Jahre, Sportredakteurin Tirol
„Ich will die nächste Generation begeistern“

Da ich als Kind mit einer Skilehrerin keine guten Erfahrungen gemacht habe, war es mir ein großes Anliegen, Kindern meine Skibegeisterung ohne Zwang oder Druck, dafür stets mit einem Lächeln im Gesicht weiterzugeben. Während meiner Studienzeit habe ich (größtenteils ehrenamtlich) als Skilehrerin gearbeitet und Kindern und Jugendlichen das Skifahren beigebracht. Dabei ging es mir nicht nur darum, ihnen die richtige Technik zu vermitteln, sondern auch darum, ihnen meine eigene Begeisterung für den Sport spielerisch weiterzugeben, Selbstvertrauen zu geben und sie bei ihren ersten Erfahrungen auf Skiern zu begeistern. Natürlich ist das nicht immer einfach, weil man beim Aufheben und gut Zureden nicht nur körperlich, sondern auch mental an seine Grenzen kommt. Aber es ist einfach das schönste Gefühl, wenn man die Fortschritte der Kinder live mit erlebt und sie am Ende des Tages mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen. Gerade im Umgang mit Kindern übernimmt man viel Verantwortung und lernt, auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen.

Sophie als Skilehrerin
Sophie als Skilehrerin(Bild: zVg)
Anatol Szadeczky-Kardoss, 27, Sport-Redakteur
„Geht bitte wählen!“

Ich glaube, es sind Kleinigkeiten: Dass man das Auto stehen lässt und mit dem Rad unterwegs ist oder zu Fuß. Und ganz wichtig: Vom politischen Wahlrecht Gebrauch zu machen und damit die Zukunft mitzuentscheiden. Und nie aufhören, probieren zu wollen, sich weiterzubilden und gescheiter zu werden.

Anatol an seinem Arbeitsplatz in der Wiener Sportredaktion
Anatol an seinem Arbeitsplatz in der Wiener Sportredaktion(Bild: zVg)
Sebastian Siller, 27, Redakteur in Salzburg
„Soziales Engagement gilt auch für Tiere“

Soziales Engagement ist mir nicht nur in meinem Beruf als Journalist wichtig, sondern auch privat. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Gemeinsam retten meine Freundin und ich verwahrloste und ausgesetzte Katzen rund um den Bauernhof ihrer Familie. Dabei versuchen wir den Samtpfoten zu helfen und für sie ein neues Zuhause zu finden. Einige der Katzen haben wir sogar selbst adoptiert. 

Sebastian mit seinen Schützlingen
Sebastian mit seinen Schützlingen(Bild: zVg)
Michaela Holzinger, 29, Redakteurin in der Steiermark
„Mit Herzblut für die Menschen“

Eigentlich hatte ich mich mit 14 Jahren dazu entschieden, diplomierte Sozialpädagogin zu werden. Vier Jahre habe ich nach meiner Ausbildung mit teils behinderten Kindern gearbeitet und mich dabei mit vollem Herzblut für ihr Wohl eingesetzt – eine Erfahrung, bei der ich vieles über soziale Ungerechtigkeit lernen konnte. Und auch heute, in meinem Arbeitsalltag als Journalistin, ist mir dieser Einsatz noch genauso wichtig. Durch meine Arbeit kann ich Menschen, die sich oftmals in großer Verzweiflung an unsere Zeitung wenden, helfen, eine Stimme zu bekommen. Ich kann Geschichten erzählen, die sonst niemand hört, und dadurch den Anstoß zu echten Veränderungen im Leben Einzelner geben. In meiner Freizeit lege ich außerdem großen Wert auf Nachhaltigkeit. Ein Einkauf am lokalen Bauernmarkt, mit Rad und Öffis durch Graz oder ein Buch anstatt des Fernsehers – oft sind es die kleinen Dinge, die unserer Erde helfen.

Michaela schreibt für die „Steirerkrone“.
Michaela schreibt für die „Steirerkrone“.(Bild: Jakob Schmutz)
Emily Patek, 26, Adabei-Redakteurin
„Ein Hoch auf die Mülltrennung“

Ich achte persönlich sehr stark auf Mülltrennung. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, seinen eigenen Teil zum Umweltschutz beizutragen. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als in Österreich das Pfandsystem eingeführt wurde. 

Emily sorgt auch im Büro für die korrekte Mülltrennung.
Emily sorgt auch im Büro für die korrekte Mülltrennung.(Bild: zVg)
Elena Mayrhofer, 22, Onlineredakteurin
„Ich will meine Freizeit sinnvoll verbringen“

Ich arbeite in meiner Freizeit öfter in einer Suppenküche in Wien. Dazu habe ich mich entschieden, weil ich mit meiner Freizeit etwas Sinnvolles machen wollte und mir der Austausch mit Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, wichtig ist.

Elena ist Online-Redakteurin bei der „Krone“.
Elena ist Online-Redakteurin bei der „Krone“.(Bild: zVg)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
07.11.2026 20:17
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
EuropaFrankreichDeutschland
KrawallUrteil
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
311.036 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.768 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
122.958 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1354 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1322 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1238 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Mehr Österreich
Finger teilamputiert!
Böller explodiert in Hand: Bub schwer verletzt
Junge und ihre Werte
Krawalle? Nicht mit uns! So ist die Gen Z wirklich
Krone Plus Logo
Familie verzweifelt
Hausverwaltung klagt Mieter 20 Jahre nach dem Tod
Im krone.tv-Gespräch
Ex-Pinker Dengler: „Meinl-Reisinger ist wie Kickl“
Krone Plus Logo
Schon ab Frühjahr
Dreiste Taxi-Abzocke: Hauptbahnhof wird umgebaut!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf