Tierretter-Team befreite hilfloses Rotkehlchen

Zu einem nicht gerade alltäglichen Einsatz rückten die Experten der Österreichischen Tierrettung kürzlich aus. Im Lager einer Drogerie in der Gemeinde Wals-Siezenheim wurde ein Rotkehlchen gefunden, das offensichtlich nicht mehr fliegen konnte.
Mit einem Augenzwinkern berichtete das Einsatzteam, dass es vor Ort im Lager feststellte, dass das „putzige Vögelchen“ wohl nicht zum Sortiment gehörte. Weniger lustig war allerdings, dass das Rotkehlchen augenscheinlich nicht mehr fliegen konnte.
Gemeinsam wurde der kleine Vogel vorsichtig abtransportiert und zu einer Tierärztin gebracht. Dort bekommt das Tier die Behandlung und Pflege, die es braucht, um wieder fit zu werden.
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