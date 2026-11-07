Aus im Cup! Aber Austria denkt an die Bundesliga

Die Zweitliga-Girls von Austria Klagenfurt unterlagen im ÖFB-Cup-Achtelfinale dem österreichischen Meister Austria Wien mit 0:3. Ein Aufstieg in die Bundesliga ist für die Klagenfurterinnen ein Thema.
Noch nicht einmal die erste Spielminute war abgelaufen, da klingelte es im ÖFB-Cup-Achtelfinale das erste Mal im Gehäuse von Zweitligist Austria Klagenfurt. Schorn traf nach 30 Sekunden für Double-Sieger Austria Wien im Wörthersee-Stadion zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Weilharter für die Gäste. „Am Anfang habe ich mir gedacht: Hawi d’Ehre, das wird schlimm. Aber dann haben wir uns gut verkauft“, so Klagenfurt-Coach Robert Micheu. Am Ende flog man mit 0:3 aus dem Bewerb.
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