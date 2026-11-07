WAC noch nie so schlecht: Fußball-Kärnten zittert!

Noch nie stand der WAC in der Bundesliga nach zwölf Runden so schlecht da – das sind die erschreckenden Zahlen. Seit der „Flucht“ von Ex-Erfolgscoach Didi Kühbauer begann das Unheil in Wolfsberg – ein Vergleich. Rapid ist jetzt endgültig zum Schreckgespenst der „Wölfe“ mutiert: Das 0:6 war die höchste Auswärtsniederlage der Vereinsgeschichte. Chefcoach Manfred Schmid nimmt dafür einen Teil der Schuld auf sich. Eine Analyse.