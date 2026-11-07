KI übernimmt: Gastro-Messe wird dieses Jahr smart

Neben menschlichen Talenten wird dieses Jahr auf der „Gast“ auch Zukunftstechnologie Bühne geboten. Während sich Nachwuchsköche und Co. bei verschiedenen Wettbewerben messen, will die Künstliche Intelligenz (KI) das Fachpublikum auf andere Art und Weise überzeugen.
Barkeeper Mario Hofferer kann seine vielen Auszeichnungen kaum mehr zählen. Zweimal wurde er unter anderem internationaler Bartender des Jahres, sechsmal österreichischer Meister. Ein Vorbild für viele Nachwuchs-Barkeeper, die sich am Sonntag im Messezentrum Salzburg messen wollen. Der Austrian Bartender Award (ABA) sucht auf der Kulinarikmesse „Gast“ neue Talente. In zwei Wettbewerben, alkoholisch und alkoholfrei, können die Teilnehmer ihr Können zeigen.
Aber nicht nur im Getränkebereich wird neuen Gesichtern eine Bühne geboten. Heute, am Eröffnungstag der Messe, wird nach den „Heroes of Tomorrow“ (dt. Helden von morgen) gesucht. Köche, Gastgeber, Lebensmittelproduzenten und einige mehr werden in zehn Kategorien ausgezeichnet. Vroni Lutz, Didi Maier, Oliver Scheiblauer, Heiko Antoniewicz und Matthias Birnbach gehören zur prominenten Jury.
Neben Menschen steht heuer auch die Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt. Es geht um die Fragen, wie Technologie in der Szene unterstützen kann, wo sie Abläufe verbessert, Zeit schafft und Betriebe deutlich entlasten kann.
Über 700 Aussteller aus rund 20 Nationen werden an vier Tagen in Salzburg erwartet. Knapp 45.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden bespielt. Die „Gast“ ist damit die größte Fachmesse für Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelproduktion im Alpen-Donau-Adria-Raum.
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