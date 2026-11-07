KI übernimmt: Gastro-Messe wird dieses Jahr smart

Barkeeper Mario Hofferer kann seine vielen Auszeichnungen kaum mehr zählen. Zweimal wurde er unter anderem internationaler Bartender des Jahres, sechsmal österreichischer Meister. Ein Vorbild für viele Nachwuchs-Barkeeper, die sich am Sonntag im Messezentrum Salzburg messen wollen. Der Austrian Bartender Award (ABA) sucht auf der Kulinarikmesse „Gast“ neue Talente. In zwei Wettbewerben, alkoholisch und alkoholfrei, können die Teilnehmer ihr Können zeigen.