Dieser Kicker läuft zwei Kilometer mehr pro Spiel

Er läuft und läuft und läuft! Hartberg-Mittelfeldmotor Benjamin Markus ist einfach nicht zu stoppen. Der Slowene braucht nie eine Pause, ist in der Schopp-Elf der Dauerbrenner. 1231 Minuten spulte er diese Saison schon ab, so viele wie kein anderer beim TSV. Seit beinahe zwei Jahren verpasste er kein Spiel.