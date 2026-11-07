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Dieser Kicker läuft zwei Kilometer mehr pro Spiel

Bundesliga
07.11.2026 18:30
Benjamin Markus (re.) ist Hartbergs Dauerläufer. Seit seinem ersten Spiel im August 2024 ...
Benjamin Markus (re.) ist Hartbergs Dauerläufer. Seit seinem ersten Spiel im August 2024 verpasste der Slowene nur zwei Partien – einmal krank, einmal gesperrt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Er läuft und läuft und läuft! Hartberg-Mittelfeldmotor Benjamin Markus ist einfach nicht zu stoppen. Der Slowene braucht nie eine Pause, ist in der Schopp-Elf der Dauerbrenner. 1231 Minuten spulte er diese Saison schon ab, so viele wie kein anderer beim TSV. Seit beinahe zwei Jahren verpasste er kein Spiel.

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Während andere nach 120 Minuten im Cup und über 90 Derby-Minuten gegen den GAK am Zahnfleisch daherkriechen würden, hat für Benjamin Markus der Spaß erst angefangen!

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