Hausverwaltung klagt Mieter 20 Jahre nach dem Tod

Nachdem die Hausverwaltung die Kosten für eine Wohnung in Graz drastisch erhöht hatte, erhob die Familie Einspruch. Nun soll aber der verstorbene Vater vor Gericht auftreten!
Vor rund 30 Jahren zogen die Eltern von Burak K. in eine 60 Quadratmeter große und privat vermietete Wohnung am Grazer Griesplatz ein. Als im Jahr 2004 sein Vater starb, übernahm seine Mutter den Mietvertrag. Zahlte Monat für Monat weiterhin brav die Miete ein, kein einziges Mal gab es einen Ausfall. Im Jänner diesen Jahres dann der Schock: Die Hausverwaltung teilte der Frau schriftlich mit, dass die Miete von 700 auf künftig rund 1100 Euro erhöht werde.
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