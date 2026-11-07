Die Grazer Triester Straße nutzen illegalerweise viele potenzielle Raser, um vor allem in den Nachtstunden das Gaspedal ordentlich durchzudrücken. Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei gingen in der Nacht auf Freitag gleich drei Schnellfahrer ins Netz – mit spannenden Begründungen!
Die Grazer Triester Straße ist immer wieder Schauplatz spektakulärer Polizeieinsätze. Denn potenzielle Raser drücken hier besonders gerne aufs Gas, wie eine Schwerpunktaktion der Polizeiinspektion Wiener Straße in der Nacht auf Samstag einmal mehr gezeigt hat.
Bei Lasermeldungen stach den Beamten ein 31-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg ins Auge, der mit 109 km/h unterwegs war. Seine – zumindest ehrliche – Ausrede: „Ich bin aus reiner Freude so schnell gefahren!“ Der Führerschein ist nun futsch.
Schein weg, Bike beschlagnahmt
Wenig später sorgte ein Motorradfahrer (20) für Aufsehen: Ganze 119 km/h zeigte das Radargerät an, als er durch die Triester Straße bretterte. Auch er gab zu, aus Lust am Tempo so schnell gefahren zu sein, wie Polizei-Sprecher Sabri Yorgun informiert. Ihm wurde ebenso der Schein abgenommen, darüberhinaus wurde sein geliebtes Bike beschlagnahmt – autsch!
Viel zu rasant unterwegs war auch ein 28 Jahre alter Autolenker. Mittels Blaulicht und Anhalte-Zeichen wollten ihn die Polizisten zum Stehenbleiben bringen, doch nix da – der Fahrer drückte noch einmal das Gas durch und bretterte mit teilweise mehr als 100 km/h durch die Triester Straße, weiter in die Lauzil- und Herrgottwiesgasse, Großmarktstraße bis in die Lagergasse. Dort verursachte er einen Unfall mit Sachschaden, nahm aber die Beine in die Hände und flüchtete erneut! Gegen die Beamten hatte er aber keine Chance und wurde rasch eingeholt. Er wurde festgenommen und wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.
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