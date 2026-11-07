„Ich bin aus reiner Freude so schnell gefahren“

Viel zu rasant unterwegs war auch ein 28 Jahre alter Autolenker. Mittels Blaulicht und Anhalte-Zeichen wollten ihn die Polizisten zum Stehenbleiben bringen, doch nix da – der Fahrer drückte noch einmal das Gas durch und bretterte mit teilweise mehr als 100 km/h durch die Triester Straße, weiter in die Lauzil- und Herrgottwiesgasse, Großmarktstraße bis in die Lagergasse. Dort verursachte er einen Unfall mit Sachschaden, nahm aber die Beine in die Hände und flüchtete erneut! Gegen die Beamten hatte er aber keine Chance und wurde rasch eingeholt. Er wurde festgenommen und wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.