Entscheidung getroffen! Feller verzichtet auf Levi

Manuel Feller wird beim Slalom in Levi nicht an den Start gehen. „Mein Training läuft sehr gut und es wird von Woche zu Woche besser. Dennoch habe ich insbesondere im konditionellen Bereich noch einen Trainingsrückstand“, wir der Tiroler in einer Aussendung des ÖSV zitiert.
„Zudem fehlen mir noch Läufe über die volle Renndistanz von etwa 50 bis 60 Sekunden. Daher werde ich in Levi noch nicht am Start stehen und weiter hart an meinem Comeback arbeiten“, so Feller. Sein Comeback wolle der 34-Jährige am 22. November beim Slalom in Gurgl geben.
Weltcup-Debüt für Heine
Feller hatte die Saison 2025/26 nach mehreren Bandscheibenvorfällen, einem Leistenbruch und einer Schambeinentzündung vorzeitig beendet. In Levi werden Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz, Joshua Sturm und Weltcup-Debütant Oscar Heine acht Österreicher an den Start gehen.
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