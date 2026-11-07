Parteitag der Tiroler ÖVP mit bayerischer Note

„Inhaltlich von Bundespolitik emanzipieren“

Man wolle die Tiroler ÖVP „inhaltlich von der Bundespolitik emanzipieren“, machten Landesparteiobmann Landeshauptmann Anton Mattle und die Seinen im Vorfeld keinen Hehl daraus, Distanz zu ebendieser und damit auch zur Bundes-ÖVP halten zu wollen. Es gehe um mehr Eigenständigkeit und das Herausstreichen von Werten wie „Eigentum, Leistung und Familie“.