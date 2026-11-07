US-Demokraten planen stärkere Regulierung von KI

In den Fokus rückt neben Washington auch zunehmend Texas, wo die Demokraten am Dienstag einige ihrer größten Wahltriumphe feierten. „Wir werden Gesetze zum Schutz der Texaner erlassen und müssen das, was wir mit Rechenzentren tun, stoppen, bis wir diese Schutzmaßnahmen haben“, sagte die künftige Gouverneurin des bisher republikanisch geführten Bundesstaats, die Demokratin Gina Hinojosa. Sie forderte für die betroffenen Kommunen ein Mitspracherecht darüber, ob und wie Datenzentren bei ihnen operieren. Im Wahlkampf hatte sie die in Texas stark präsente Branche bereits mit ihrem Versprechen aufgerüttelt, neue Projekte zu stoppen.