Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!

Mitte November soll in London das große Finale im Rennen um die legendäre James-Bond-Rolle stattgefunden haben. Bei den Probeaufnahmen waren Berichten zufolge drei heiße Kandidaten dabei: Jack Lowden, Callum Turner und Josh O’Connor. Doch auch ein oder zwei mysteriöse Außenseiter sollen mitgemischt haben. Einer davon sorgt jetzt für mächtig Wirbel unter den Bond-Fans!
Denn hinter dem geheimnisvollen Namen steckt ein echter Superstar, den bislang offenbar niemand auf dem Radar hatte! Wie US-Medien am Samstag enthüllten, war niemand Geringeres als „Batman“- und „Twilight“-Star Robert Pattinson bei den letzten Probeaufnahmen in London dabei!
Die Probeaufnahmen sollen am Wochenende des 24. Oktober in London stattgefunden haben. Pattinson war zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit den Dreharbeiten zu „The Batman: Part II“ beschäftigt. Trotzdem soll er sich dem Casting für die Rolle des legendären Geheimagenten 007 gestellt haben.
Vier weitere Namen
Damit reiht sich der Schauspieler in eine prominente Kandidatenliste ein. Auch Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor sowie Nicholas Hoult sollen beim Casting an der Themse gewesen sein.
„Variety“ heizt die Gerüchteküche unterdessen weiter an und schreibt außerdem, Sänger Harry Styles habe Gespräche über die Rolle geführt, auch Theo James („The White Lotus“) sei nicht ausgeschlossen.
Was spricht für Pattinson?
Laut neuesten Gerüchten könnte Pattinson aber alle aus dem Rennen geschlagen haben. Denn der nächste Bond-Film wird von Denis Villeneuve inszeniert. Der Regisseur arbeitete mit Pattinson bereits bei „Dune: Part Three“ zusammen und soll ihn persönlich zum Casting eingeladen haben.
Pattinson war zuletzt unter anderem in „Die Odyssee“ zu sehen und steht für die Fortsetzung von „Batman“ vor der Kamera.
Amazon MGM Studios, das die Bond-Rechte mittlerweile besitzt, hat unterdessen keinen der Namen bestätigt. Auch galt lange die Erwartung, dass Bond eher von einem jungen, unbekannten Darsteller gespielt werden würde. Wer tatsächlich die Lizenz zum Töten bekommt, bleibt vorerst ein streng gehütetes Geheimnis.
007-Suche läuft seit Monaten
Kaum eine Rolle wird so leidenschaftlich gehandelt wie die des britischen Geheimagenten 007. Schon vor dem Abschied von Daniel Craig mit „Keine Zeit zu sterben“ (2021) wurden mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Offiziell läuft die Suche seit Mai. Amazon MGM Studios hatte Anfang 2025 die kreative Kontrolle über die Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Regie führt Villeneuve, das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight.
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