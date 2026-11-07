Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!

007-Suche läuft seit Monaten

Kaum eine Rolle wird so leidenschaftlich gehandelt wie die des britischen Geheimagenten 007. Schon vor dem Abschied von Daniel Craig mit „Keine Zeit zu sterben“ (2021) wurden mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Offiziell läuft die Suche seit Mai. Amazon MGM Studios hatte Anfang 2025 die kreative Kontrolle über die Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Regie führt Villeneuve, das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight.