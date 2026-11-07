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Auf keinem Radar!

Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!

Society International
07.11.2026 12:21
Wird Robert Pattinson (r.) der Nachfolger von Daniel Craig (l. im Bild) als James Bond? Die ...
Wird Robert Pattinson (r.) der Nachfolger von Daniel Craig (l. im Bild) als James Bond? Die Aufregung ist groß, nachdem bekannt wurde, dass der „Twilight“-Star beim Casting war!(Bild: Krone-Collage/AP/Scott A Garfitt, APA-Images / mptv / MPTV.net)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitte November soll in London das große Finale im Rennen um die legendäre James-Bond-Rolle stattgefunden haben. Bei den Probeaufnahmen waren Berichten zufolge drei heiße Kandidaten dabei: Jack Lowden, Callum Turner und Josh O’Connor. Doch auch ein oder zwei mysteriöse Außenseiter sollen mitgemischt haben. Einer davon sorgt jetzt für mächtig Wirbel unter den Bond-Fans! 

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Denn hinter dem geheimnisvollen Namen steckt ein echter Superstar, den bislang offenbar niemand auf dem Radar hatte! Wie US-Medien am Samstag enthüllten, war niemand Geringeres als „Batman“- und „Twilight“-Star Robert Pattinson bei den letzten Probeaufnahmen in London dabei! 

Damit hat wohl niemand gerechnet! Robert Pattinson soll heimlich für die legendäre ...
Damit hat wohl niemand gerechnet! Robert Pattinson soll heimlich für die legendäre James-Bond-Rolle vor der Kamera gestanden haben. Der „Twilight“-Star mischt plötzlich im Rennen um 007 mit – und könnte die bisherigen Favoriten ordentlich ins Schwitzen bringen!(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Die Probeaufnahmen sollen am Wochenende des 24. Oktober in London stattgefunden haben. Pattinson war zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit den Dreharbeiten zu „The Batman: Part II“ beschäftigt. Trotzdem soll er sich dem Casting für die Rolle des legendären Geheimagenten 007 gestellt haben.

Robert Pattinson, im Bild in seinem neuen Film „Primetime“ war in London bei den ...
Robert Pattinson, im Bild in seinem neuen Film „Primetime“ war in London bei den James-Bond-Probeaufnahmen dabei!(Bild: AP)

Vier weitere Namen
Damit reiht sich der Schauspieler in eine prominente Kandidatenliste ein. Auch Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor sowie Nicholas Hoult sollen beim Casting an der Themse gewesen sein.

„Variety“ heizt die Gerüchteküche unterdessen weiter an und schreibt außerdem, Sänger Harry Styles habe Gespräche über die Rolle geführt, auch Theo James („The White Lotus“) sei nicht ausgeschlossen.

Was spricht für Pattinson?
Laut neuesten Gerüchten könnte Pattinson aber alle aus dem Rennen geschlagen haben. Denn der nächste Bond-Film wird von Denis Villeneuve inszeniert. Der Regisseur arbeitete mit Pattinson bereits bei „Dune: Part Three“ zusammen und soll ihn persönlich zum Casting eingeladen haben.

Pattinson war zuletzt unter anderem in „Die Odyssee“ zu sehen und steht für die Fortsetzung von „Batman“ vor der Kamera. 

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Amazon MGM Studios, das die Bond-Rechte mittlerweile besitzt, hat unterdessen keinen der Namen bestätigt. Auch galt lange die Erwartung, dass Bond eher von einem jungen, unbekannten Darsteller gespielt werden würde. Wer tatsächlich die Lizenz zum Töten bekommt, bleibt vorerst ein streng gehütetes Geheimnis.

007-Suche läuft seit Monaten
Kaum eine Rolle wird so leidenschaftlich gehandelt wie die des britischen Geheimagenten 007. Schon vor dem Abschied von Daniel Craig mit „Keine Zeit zu sterben“ (2021) wurden mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Offiziell läuft die Suche seit Mai. Amazon MGM Studios hatte Anfang 2025 die kreative Kontrolle über die Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Regie führt Villeneuve, das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight.

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