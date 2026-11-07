Hartberg-Goalie: „Will Ungarns Nummer eins werden“

Er ist 21 Jahre alt, steht beim FC Liverpool unter Vertrag, wurde in Österreich geboren und doch wird er für die Rangnick-Truppe nie ein Thema sein. Armin Pecsi ist Ungar, ist aktuell an Hartberg verliehen und möchte auch am Sonntag (14.30) im Heimspiel gegen Altach zeigen, warum er die künftige Nummer eins seines Heimatlandes sein kann.