Frau rettet Koala-Baby vor Tod durch Riesenpython!

Beim Gassigehen wird eine Frau Zeugin eines dramatischen Kampfes: Eine Python umschlingt ein Koala-Baby und droht, es zu erwürgen. Die verzweifelte Koala-Mutter kämpft gegen die Schlange. Da greift die Spaziergängerin mutig ein und befreit das Jungtier. Das Video dazu sehen Sie oben!