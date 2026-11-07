Rapid feiert 6:0 mit „Nummer 1 in Wien“-Leiberl

Während Rapid defensiv bis auf eine Szene gut stand, hatte die Offensive der Wiener keine Mühe mit den Lavanttalern. Yusuf Demir hatte bei fast jedem Angriff seine Füße im Spiel und setzte seine Stürmer immer wieder in Szene. „Es macht derzeit einfach richtig Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen“, meinte Goalgetter Kara, der so wie Dahl nun bei je sieben Toren hält. Für Hoff Thorup ist dies das Ergebnis des intensiven Trainings. „Ich gebe ihnen den Rahmen, ich gebe ihnen die Lösungen, und sie müssen da ihre Kreativität unter Beweis stellen“, sagte der 37-Jährige über seine Spieler. Er warnte aber auch. „Wir müssen realistisch bleiben. Man kann nicht erwarten, dass wir jedes Mal sechs Tore schießen.“