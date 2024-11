So knackten Putins Hacker US-WLAN von Russland aus

Jeder, der einen WLAN-Router zu Hause hat, weiß: Der Empfangsbereich von Funknetzwerken ist endlich und endet normalerweise in der Nachbarschaft. Um sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden zu können, muss man folglich physisch vor Ort sein. So zumindest die bisherige Annahme. Die notorische russische Hackergruppe APT28, in IT-Sicherheitskreisen auch „Fancy Bear“ genannt, hat gerade den Gegenbeweis erbracht und ein WLAN-Netzwerk in den USA von Russland aus infiltriert. Krone+ erklärt ihre Vorgehensweise.