„Wir hatten schon damit abgeschlossen“

Mit einer persönlichen Bestleistung von 6,03 Metern im Gepäck darf sich Deborah Achleitner auf die internationale Bühne freuen. Die 17-jährige Leichtathletin vertritt Österreich im Weitsprung. Dabei hatte die junge Tirolerin ihre Olympia-Teilnahme schon abgehackt gehabt. „Wir hatten eigentlich schon damit abgeschlossen“, schildert sie. Zunächst hatte Österreich nämlich keinen Quotenplatz. Als dann doch noch ein Ticket gelöst wurde, war Eile angesagt. „Innerhalb von zwei Wochen musste ich neben meinen Maturavorbereitungen startbereit sein“, schildert Deborah.