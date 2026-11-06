Neun Kinder entwickelten während Behandlung Tumore

Die neun Tumorfälle seien seit der Erstzulassung der Gentherapie gegen eine seltene erbliche Muskelerkrankung im Jahr 2019 eingegangen, teilte der Arzneimittelhersteller Novartis mit. In zwei Fällen sei genetisches Material des Transportmittels, das für die Therapie verwendet wurde, in der DNA der Kinder nachgewiesen worden. Beide wurden behandelt und werden derzeit weiterhin medizinisch überwacht.