Tschernobyl: Für nötige Reparatur fehlt das Geld

Im Frühjahr 2025 erschütterte die Meldung, dass Russland bei einem Drohnenangriff das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine getroffen hat, die Welt. Dabei wurde die Außen- und Innenverkleidung sowie die Belüftungssysteme der Schutzhülle über dem im April 1986 havarierten Reaktorblock 4 schwer beschädigt.