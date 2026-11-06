Wasser in Weintanks im Trentino entdeckt

Die entdeckte Streckung mit Wasser hätte im nationalen digitalen Agrarregister dokumentiert werden müssen. Dem war die Weinkellerei aber nicht nachgekommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler sprechen von unerlaubten Eingriffen in die Weinproduktion. Im Zentrum stehen nun drei Mitarbeiter, deren Wohnungen und IT-Systeme durchsucht wurden. Die Staatsanwaltschaft Trient ermittelt wegen des Verdachts auf Handelsbetrug und das Inverkehrbringen von Wein mit irreführenden Herkunftsangaben.