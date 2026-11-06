Wieder Bombenalarm: Mehrere Flieger mussten landen

In Europa hatte es zuletzt mehrere sogenannte hybride Angriffe gegeben, die teilweise Russland oder dem Iran zugeschrieben wurden. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas erklärte am Donnerstag, es sei „zu früh, um Rückschlüsse auf einen möglichen Zusammenhang“ zwischen den Bombendrohungen zu ziehen. Die Ermittlungen in den betroffenen Ländern dauerten an.

In den vergangenen Tagen hatte es Dutzende von Bombendrohungen gegen Flugzeuge gegeben, die sich jedoch alle als unbegründet herausstellten. In mehreren Fällen wurden Flugzeuge umgeleitet oder von Militärmaschinen begleitet.

Massive Beeinträchtigungen auch am Donnerstag

Österreich blieb in der ersten Welle verschont, doch am Donnerstag war auch der Flughafen Wien-Schwechat betroffen gewesen. Einige Maschinen mussten ungeplant landen, andere wurden von Kampfflugzeugen eskortiert oder abgefangen. Dies stellt eine deutliche Eskalation gegenüber einer ersten Drohwelle am Dienstag dar. Es wurden keine Sprengsätze gefunden; alle Flugzeuge sind sicher gelandet.