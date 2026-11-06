Gleicher Job, gleiches Spital, 700 € weniger Lohn

Umstieg in neues System ist nicht mehr möglich

Worum geht es? Das Land hat das Gehaltssystem der öffentlichen Gesundheitsberufe vor einigen Jahren reformiert. Mitarbeiter mit Altverträgen konnten einige Zeit ins neue System wechseln. „Vielen wurde abgeraten, weil die Bedingungen im neuen Entlohnungssystem schlechter waren“, erklärt Seidl. 2025 besserte das Land bei Neuverträgen nach. Das Problem nur: Die Möglichkeit für einen Umstieg gab es da nicht mehr. „Zahlreiche Mitarbeiter mit Erfahrung steigen jetzt deutliche schlechter aus als neue Kollegen. Der Unterschied macht zum Teil hunderte Euro im Monat aus. Zuletzt hatten wir einen Fall mit 700 Euro Gehaltsunterschied“, rechnet Seidl vor und betont, „dass diese Ungerechtigkeit nicht nur Spitäler betrifft, sondern auch Pflegeheime“.