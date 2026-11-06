EU verschärft Vorschriften für Säuglingsnahrung

Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Mitgliedstaaten neue Grenzwerte beschlossen haben. Die Grundlage war eine wissenschaftliche Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die Höchstwerte gelten sowohl für flüssige als auch für pulverförmige Säuglingsnahrung. Sie sollen künftig sowohl den Herstellern als auch den zuständigen Behörden als Maßstab für die Kontrolle gelten.