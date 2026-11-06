Pilz-Medium „ZackZack“ muss Konkurs anmelden

Er wolle sich „für eine ganz tolle Zeit, für sieben außergewöhnliche Jahre“ bedanken, beginnt Pilz ein am Freitagnachmittag veröffentlichtes Video, in dem er das Ende von „ZackZack“ verkündet. Es sei „eine Besonderheit gewesen, dass sich ein paar Leut‘ zamtun und Geschichten recherchieren, die es sonst so in Österreich nicht gegeben hätte“, so der Ex-Politiker weiter.