Platz 17 in 5-Jahres-Wertung & Duke of Tullnerfeld

Drei Spiele in Europa und nur drei Punkte durch den LASK. Die Erwartungshaltung vor der Europa League war mit Sicherheit größer! In „Sportkrone Inside“ beschäftigen wir uns mit der laufenenden Fünf-Jahres-Wertung und die Prognose für die zweite Hälfte der jeweiligen Liga-Phasen. Außerdem gibt‘s die Bundesliga-Vorschau, Keller-Duelle mit Brisanz in Europa. Und: Sir Alex Ferguson wurde vor exakt 40 Jahren bei Manchester United vorgestellt, der Rest ist Geschichte ! Ob Experte Stefan Maierhofer auch mal zum Duke of Tullnerfeld wird?
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