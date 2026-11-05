Honda bringt den Dreizylinder mit Elektro-Turbo!

Bemerkenswert ist die Materialwahl: Der Kraftstofftank besteht aus Titan, ebenso die Auspuffkrümmer und der Endschalldämpfer. Das dürfte sich günstig auf das Gewicht auswirken, macht die Herstellung aber auch aufwendiger. Ob Honda damit einen besonders leichten Roadster auf die Räder stellt, bleibt abzuwarten. Mit dem extravaganten Antrieb und den edlen Materialien dürfte sich die V3R 900 jedenfalls deutlich über den gewöhnlichen Mittelklasse-Naked-Bikes positionieren.