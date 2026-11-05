Honda bringt den Dreizylinder mit Elektro-Turbo!

Drei Zylinder in V-Anordnung, dazu ein elektrisch angetriebener Kompressor: Honda bringt einen der ungewöhnlichsten Motorradmotoren der vergangenen Jahre in Serie. Auf der EICMA steht jetzt die weitgehend serienfertige V3R 900 E-Compressor. Und die hat noch einige Überraschungen zu bieten.
Der Motor selbst war bereits 2024 erstmals zu sehen, ein Jahr später folgte ein fahrzeugähnlicher Prototyp. Jetzt wird es ernst. Der Auftritt ist weitgehend serienreif, und Honda hat einige neue Details verraten.
900 Kubik mit der Kraft einer 1200er
Das technische Herzstück ist ein flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder mit 900 Kubikzentimetern Hubraum. Zwei Zylinder sind nach vorne geneigt, einer nach hinten. Zwischen den Zylinderbänken liegt ein Winkel von 75 Grad. Eine ziemlich ungewöhnliche Konstruktion, zumal Honda auch noch einen Kompressor dranbaut.
Der wird elektrisch angetrieben und elektronisch geregelt. Damit kann die Ladeluft unabhängig von der Motordrehzahl verdichtet werden. Ein klassischer Abgasturbolader braucht dafür ausreichend Abgasenergie, ein mechanisch angetriebener Kompressor hängt mit seiner Drehzahl am Verbrennungsmotor. Beides nicht besonders gut für Motorräder geeignet. Honda kann den Ladedruck dagegen bedarfsgerecht aufbauen.
Das soll vor allem bei niedrigen Drehzahlen für kräftigen Durchzug und spontane Gasannahme sorgen. Honda verspricht für den 900er Fahrleistungen auf dem Niveau eines 1200-Kubik-Motors, bei kompakteren Abmessungen und günstigerem Verbrauch.
Wie viel Leistung tatsächlich herauskommt, verraten die Japaner allerdings weiterhin nicht. Auch konkrete Angaben zum maximalen Drehmoment fehlen. Entscheidend wird sein, wie die aufwendige Aufladung in der Praxis funktioniert. Gerade das Ansprechverhalten dürfte den besonderen Reiz dieses Motors ausmachen.
Interessant ist auch, dass Honda bei seiner Konstruktion nach eigenen Angaben auf einen Ladeluftkühler verzichten kann. Das spart Platz und vereinfacht die Unterbringung der Technik.
Titan statt Tarnfolie
Optisch macht die V3R 900 ebenfalls einiges her. Die asymmetrische Verkleidung verleiht dem Motorrad einen eigenwilligen Auftritt, unter dem sich der kompakte V3-Motor gut erkennen lässt. Dazu kommen ein Gitterrohrrahmen und eine Einarmschwinge.
Bemerkenswert ist die Materialwahl: Der Kraftstofftank besteht aus Titan, ebenso die Auspuffkrümmer und der Endschalldämpfer. Das dürfte sich günstig auf das Gewicht auswirken, macht die Herstellung aber auch aufwendiger. Ob Honda damit einen besonders leichten Roadster auf die Räder stellt, bleibt abzuwarten. Mit dem extravaganten Antrieb und den edlen Materialien dürfte sich die V3R 900 jedenfalls deutlich über den gewöhnlichen Mittelklasse-Naked-Bikes positionieren.
Sogar künstliche Intelligenz fährt mit
Auch bei der Elektronik legt Honda nach. Die V3R 900 erhält eine weiterentwickelte Version des hauseigenen RoadSync-Systems, das unter anderem Smartphones mit dem Motorrad verbindet. Eine neue Bedienoberfläche soll die Steuerung vereinfachen.
Außerdem kündigt Honda eine KI-gestützte Sprachbedienung an. Welche Funktionen sich damit genau steuern lassen und wie gut das im Fahrtwind unter einem Motorradhelm funktioniert, muss sich erst zeigen. Gerade bei Motorrädern ist eine wirklich brauchbare Sprachsteuerung durchaus reizvoll.
Wann kommt die Kompressor-Honda?
Die Entwicklung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass Honda das Motorrad ausdrücklich als für die Serienproduktion vorgesehenes Modell präsentiert. In der Fachpresse wird mit einer Markteinführung 2027 gerechnet. Offiziell bestätigt ist dieser Termin noch nicht.
Die V3R 900 könnte jedenfalls eines der interessantesten Motorräder der kommenden Jahre werden. Während andere Hersteller immer größere Hubräume und höhere Spitzenleistungen ins Rennen schicken, arbeitet Honda an einem Motor, der seine Kraft auf ungewöhnliche Weise entfaltet.
Bleibt zu hoffen, dass die Ingenieure bei aller technischen Raffinesse eines nicht vergessen haben: Der entscheidende Reiz eines solchen Motorrads liegt immer noch darin, wie es sich fährt. Und auf diesen ersten Fahrbericht darf man wirklich gespannt sein.
Erster Honda-V3 in den Achtzigern
Bereits 1985 hatte Honda einen V3-Motor in einem Motorrad im Einsatz. Inspiriert von einem DKW-Motorrad der Nachkriegszeit entwickelten die Japaner die NS 500, mit der „Fast Freddie“ Spencer 1983 die 500er-WM gewann.
Für normale Kunden bot Honda dann die NS400R an. Der Zweitakter leistete 72 PS, was einer für damalige Verhältnisse bemerkenswert hohen Literleistung von 186 PS entsprach. Nur wenige Exemplare des Leichtbau-Renners wurden verkauft. Heute ist der Zweitakt-V3 ein Sammlerstück, für das in der Regel fünfstellige Eurobeträge aufgerufen werden.
Ausgerechnet …
Nun soll ausgerechnet ein Elektromotor soll also dafür sorgen, dass der Verbrenner noch mehr Spaß macht. Auf diese Art der Elektrifizierung können sich vermutlich sogar eingefleischte Benzinbrüder einigen.
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