Österreich unterliegt Tschechien mit 1:4

Das Schlussdrittel dominierte Tschechien mit zahlreichen Topchancen klar. Der 37. Schuss der zweimaligen WM-Dritten auf das Gehäuse der starken Luggin fand in der 53. Minute schließlich nach einem Gestocher den Weg ins Tor. Eineinhalb Minuten vor Schluss kassierte Österreich durch einen Empty-Net-Treffer noch das 1:4. „Wir wussten, dass es ein hartes Match wird. Insgesamt waren es zwei gute Drittel, im letzten haben sie uns ein wenig zu viel in die eigene Zone gedrängt“, sagte Bröms. Der Schwede hob das gut funktionierende Penaltykilling und Powerplay hervor.