China-Stromer unter 7 Minuten auf der Nordschleife

Der nächste Rekord ist fällig, und es ist wieder diese China-Marke, die zum größten E-Auto-Hersteller der Welt gehört: Der Yangwang U9 Xtreme ist der erste Serien-Stromer unter 7 Minuten auf der Nordschleife. Bei Porsche dürfte man süß-sauer dreinschauen.
Wobei der Porsche Taycan Turbo GT ja bereits zuvor von einem anderen Chinesen versägt worden war, einem, der vor allem für Handys bekannt ist: der SU7 Ultra von Xiaomi. Doch da waren wir noch bei 7:04,957, was bereits beeindruckende zweieinhalb Sekunden besser war als der Taycan.
Erst vor Kurzem hat der Yangwangwagen den Speedrekord für Serienautos unabhängig von der Antriebsart geknackt: 496,22 km/h. Nun hat die elektrische Zeitenwende also auch auf der Nürburgring-Nordschleife eine neue Referenz: 6:59,157 Minuten. Knapp sechs Sekunden besser als Xiaomi.
Am Steuer saß GT3-Pilot Moritz Kranz, der das Fahrzeug am 22. August 2025 über die 20,832 Kilometer den langen Eifelkurs jagte. Wochenlang hatte das Team zuvor getestet, optimiert und abgestimmt – offenbar mit Erfolg. Der Serien-U9 hatte 2024 bereits eine Zeit von 7:17,9 Minuten erreicht, der neue Xtreme legt nun eine fette Schaufel drauf.
Vier Motoren, 1200 Volt, 3000 PS
Herzstück des U9 Xtreme ist ein Quad-Motor-System mit gemeinsam über 3000 PS. Die Antriebseinheit arbeitet mit einer 1200-Volt-Architektur, die für besonders effiziente Energieübertragung sorgt.
Das Leistungsgewicht: 1.217 PS pro Tonne, was sich zu einem Fahrzeuggewicht von rund 2500 Tonnen hochrechnen lässt.
Die Kraft gelangt über Allradantrieb auf Semi-Slicks vom Typ GitiSport e·GTR² Pro, die auf einer eigens entwickelten Leichtbaufelge sitzen. Gebremst wird mit einer Carbon-Keramik-Anlage mit Titanverstärkung, gekühlt durch Kanäle, die an den Rennsport erinnern.
Ein aktives Fahrwerksregelsystem, Body Attitude Control, hält die Karosserie selbst in schnellen Kurven nahezu waagrecht. Aerodynamisch optimierte Frontsplitter und ein massiver Heckdiffusor liefern den nötigen Anpressdruck – alles erprobt in monatelangen Tests in Europa.
Zum Gesamtsieg fehlt aber noch etwas: Der Mercedes-AMG One bleibt mit 6:29,090 Minuten weiterhin ungeschlagen. Noch schneller war ein Prototyp von Xiaomi, eine überarbeitete Version des SU7 Ultra (6:022,091). Aber eben kein Serienfahrzeug.
Der U9 Xtreme soll laut BYD in einer limitierten Serie von rund 30 Exemplaren entstehen. Preise nennt der Hersteller nicht.
Die Marke Yangwang ist BYDs Luxus-Label, das neben dem U9 auch den E-Geländewagen U8 anbietet. Mit dem U9 Xtreme zielt man nicht nur auf Schlagzeilen, sondern klar auf Reputation: China will zeigen, dass High-Performance längst kein europäisches Monopol mehr ist. Der Yangwang U9 Xtreme ist kein Showcar, sondern ein technologisches Statement.
