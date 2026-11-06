Kendall Jenner verführt in Rot und „unten ohne“

„Ich greife immer wieder zu Ultralight with Cashmere – ehrlich gesagt eher aus Gewohnheit als aus irgendeinem anderen Grund. Es ist bequem, passt zu allem und ist zu einem dieser Pieces geworden, nach denen ich ganz selbstverständlich greife“, verriet Jenner, dass die Tops längst zu einem wichtigen Stück in ihrem Kleiderschrank entwickelt haben.