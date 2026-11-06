Kendall Jenner verführt in Rot und „unten ohne“

Es ist nicht zu übersehen: Weihnachten nähert sich mit großen Schritten! Kendall Jenner verführt ihre Fans bereits in festlichem Rot und präsentiert sich für Intimissimi kess „unten ohne“.
Für die neuesten Fotos der italienischen Modemarke räkelt sich die Halbschwester von Kim Kardashian in einem roten Shirt der Ultralight-with-Cashmere-Linie in den Laken. Darunter trägt Kendall nicht viel: lediglich einen BH und ein Höschen.
Jenner outet sich als Intimissimi-Fan
Ob Santa bei diesen Bildern wohl rot wird? In jedem Fall beweisen sie, dass kuschelige Basics im Winter auch ganz schön heiß sein können.
Und Jenner? Die trägt die gemütlichen Intimissimi-Tops mit U-Boot-Ausschnitt auch privat, etwa während eines Auftritts im Podcast „On Purpose with Jay Shetty“. Ganz zur Freude von Intimissimi: Denn nach diesem Auftritt gingen die Stücke aus der Ultralight-with-Cashmir-Kollektion weg wie die warmen Semmeln.
„Ich greife immer wieder zu Ultralight with Cashmere – ehrlich gesagt eher aus Gewohnheit als aus irgendeinem anderen Grund. Es ist bequem, passt zu allem und ist zu einem dieser Pieces geworden, nach denen ich ganz selbstverständlich greife“, verriet Jenner, dass die Tops längst zu einem wichtigen Stück in ihrem Kleiderschrank entwickelt haben.
Freude über Zusammenarbeit
Kein Wunder, dass man sich bei Intimissimi über die neuerliche Zusammenarbeit mit dem Topmodel freut. „Kendall Jenners müheloser Off-Duty-Style verkörpert alles, wofür diese Kollektion steht – zeitlose Mode, Vielseitigkeit und moderne Weiblichkeit. Sie zu unserer Digital Ambassador zu machen, ist eine authentische Fortsetzung dieser Geschichte“, erklärte Matteo Veronesi, CEO und Board Member von Intimissimi.
Das Modell, das Kendall Jenner auf den neuesten Kampagnen-Fotos trägt, gibt es übrigens nicht nur in Rot, es ist für jeden Geschmack und jeden Style etwas dabei. Neben den Klassikern in Schwarz, Vanille, Dunkelblau und Grau gibt es die Tops auch Braun, mehrere Beige-Töne, Hellgrau und Burgunderrot.
Außerdem ist das Stück auch den neuen Herbst-/Winterfarben 2026 Baltic Green, Purple Grape und Woodland Green erhältlich.
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