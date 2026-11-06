Passagiere ohne Chance
Kleinflugzeug kracht auf Autobahn – zwei Tote
Auf einer der wichtigsten Autobahnen Deutschlands hat sich am Freitagnachmittag ein tödliches Unglück ereignet. Ein Kleinflugzeug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der A2 nordöstlich von Magdeburg. Für zwei Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät.
Der Absturz ereignete sich gegen 14.48 Uhr zwischen Burg und dem Parkplatz Krähenberge in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Insassen von den Rettungskräften nur noch tot aus dem Wrack geborgen. Die Maschine war beim Aufprall weitgehend zerstört worden und anschließend in Brand geraten.
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um die Flammen zu löschen und die Unfallstelle zu sichern. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen das ausgebrannte Flugzeugwrack sowie zahlreiche Trümmerteile entlang der Fahrbahn und einer angrenzenden Böschung.
Keine Autos in Unglück verwickelt
Das Flugzeug stürzte mitten auf eine stark befahrene Verkehrsverbindung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren allerdings keine Autos in den Absturz verwickelt. Wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte und warum die Maschine auf der Autobahn aufschlug, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Laut dem Portal „Flightradar24“ könnte es sich bei dem Flugzeug um eine zweisitzige Ultraleichtmaschine des Typs Aerostyle Breezer gehandelt haben. Diese soll am Freitag kurz nach 12.33 Uhr in Schleswig-Holstein gestartet sein. Eine offizielle Bestätigung zu Flugzeugtyp und Flugroute lag zunächst aber nicht vor.
Autobahn nach Absturz gesperrt
Der Unfall hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Die A2 wurde im betroffenen Abschnitt für die Einsatz- und Bergungsarbeiten gesperrt. Autofahrer mussten mit erheblichen Verzögerungen rechnen und wurden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Die A2 zählt zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen Deutschlands und führt vom Großraum Berlin bis nach Nordrhein-Westfalen. Wie lange die Sperre aufrechterhalten werden muss, war zunächst nicht absehbar.
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