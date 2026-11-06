Kleinflugzeug kracht auf Autobahn – zwei Tote

Keine Autos in Unglück verwickelt

Das Flugzeug stürzte mitten auf eine stark befahrene Verkehrsverbindung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren allerdings keine Autos in den Absturz verwickelt. Wie es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte und warum die Maschine auf der Autobahn aufschlug, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.