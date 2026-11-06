Ex-DFB-Star: „Überall werde ich ausgebuht“

Im Dezember 2016 versuchte Werner im Spiel gegen Schalke 04, einen Elfmeter herauszuholen. Die Reaktionen der Fans ließen ihn danach lange nicht los. „Weil ich einmal eine Schwalbe gemacht habe. Danach waren sie dort jahrelang hinter mir her“, so Werner im Podcast „The Late Run“. Deutsche Anhänger dichteten einen beleidigenden Fangesang und buhten ihn regelmäßig aus. Auch beim FC Chelsea sei es nicht leichter gewesen: „Dort war es ähnlich. Da habe ich ein paar Chancen vergeben und danach hatten sie es auf mich abgesehen.“