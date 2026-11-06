Supersportler aus China hat sogar aktive Flügel!

Und was kostet der Spaß?

Das könnte die spannendste Frage überhaupt werden. Bislang hat CFMOTO weder einen Preis noch einen verbindlichen Verkaufsstart bekannt gegeben. Ursprünglich sollte die Markteinführung 2027 stattfinden, derzeit ist von 2028 die Rede. Ob die Chinesen ihre neue Superbike-Technik zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten werden als Ducati, BMW oder Aprilia, bleibt daher offen. Angesichts der aufwendigen Konstruktion und der hochwertigen Komponenten sollte man allerdings keine Schnäppchenpreise erwarten.