Diese Frau soll deutsche Bundespräsidentin werden

Die deutsche Union und die SPD haben sich darauf geeinigt, wen sie für das Amt des Bundespräsidenten vorschlagen wollen. Die Wahl ist auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner gefallen. Sie wäre die erste Frau in dem Amt.
Ilse Aigner soll als Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nominiert werden, wie das deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ unter Berufung auf CDU-Kreise berichtet. Aigner ist derzeit Präsidentin des bayerischen Landtags. Im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel war sie einst Landwirtschaftsministerin.
Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland. Kanzler Friedrich (CDU) Merz hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, dass eine Frau auf Steinmeier folgen solle. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte“, sagte er am Montag.
Das neue deutsche Staatsoberhaupt und Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung am 30. Jänner kommenden Jahres gewählt.
Breite Unterstützung
Laut „Spiegel“ stehen die CSU und weite Teile der CDU hinter Aigner. CSU-Vorsitzender Markus Söder und weitere Union-Größen hatten sie immer wieder als mögliche Kandidatin ins Spiel gebracht. Aigner hat auch aus den Reihen von SPD und Grünen Zustimmung erfahren, womit ihre Wahl im Jänner als gesichert gelten dürfte.
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