Diese Frau soll deutsche Bundespräsidentin werden

Breite Unterstützung

Laut „Spiegel“ stehen die CSU und weite Teile der CDU hinter Aigner. CSU-Vorsitzender Markus Söder und weitere Union-Größen hatten sie immer wieder als mögliche Kandidatin ins Spiel gebracht. Aigner hat auch aus den Reihen von SPD und Grünen Zustimmung erfahren, womit ihre Wahl im Jänner als gesichert gelten dürfte.