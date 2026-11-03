BMW M 1000 RS: Das stärkste Naked Bike der Welt

Die M 1000 RS basiert technisch auf der bereits bekannten M 1000 R mit Competition-Paket, geht aber bei der Motorleistung noch einen Schritt weiter. Die bisherige M 1000 R bringt es auf 210 PS. Selbst die aktuelle Ducati Streetfighter V4 mit ihren 214 PS muss sich bei der serienmäßigen Motorleistung knapp geschlagen geben. Mit einer speziellen, nicht straßenzugelassenen Rennsportauspuffanlage kommt die Italienerin allerdings auf bis zu 226 PS. Die KTM 1390 Super Duke R bleibt mit 190 PS leistungsmäßig darunter, setzt mit 145 Nm aber stärker auf gewaltigen Drehmomentdruck.