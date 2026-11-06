Alkolenker (32) wurde aus brennendem Auto befreit

Am Donnerstagabend überschlug sich ein Fahrzeug in Krottendorf (Weiz) in der Steiermark und begann zu brennen. Ein 32-Jähriger wurde von Ersthelfern rechtzeitig gerettet.
Gegen 20.30 Uhr am Donnerstag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann aus Weiz war mit seinem Auto auf der B72 unterwegs, als er laut eigenen Angaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und gegen die Leitschiene prallte. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen, wo es in Flammen aufging.
Trümmerteile auf der Fahrbahn, Auto in Flammen
Trümmerteile lagen über eine Strecke von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut. Ersthelfer reagierten und befreiten den schwer verletzten Mann aus dem Wrack. Das Rettungsteam lieferte den 32-Jährigen danach ins LKH Weiz ein. Beim Mann wurde ein Alko-Test durchgeführt.
Lenker gestand, Alkohol konsumiert zu haben
Dieser ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der Mann gestand, Alkohol getrunken zu haben und aufgrund „einer Notfallnachricht seiner Freundin“ ins Fahrzeug gestiegen zu sein. An den Unfallhergang erinnere er sich kaum. Die Feuerwehr stand für die Lösch- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Die B72 war für die Dauer der Fahrzeugbergung für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.
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