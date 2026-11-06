Alkolenker (32) wurde aus brennendem Auto befreit

Lenker gestand, Alkohol konsumiert zu haben

Dieser ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der Mann gestand, Alkohol getrunken zu haben und aufgrund „einer Notfallnachricht seiner Freundin“ ins Fahrzeug gestiegen zu sein. An den Unfallhergang erinnere er sich kaum. Die Feuerwehr stand für die Lösch- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Die B72 war für die Dauer der Fahrzeugbergung für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.