Griechenland führt Steuer auf Krypto-Gewinne ein

Dem Gesetzesentwurf zufolge handelt es sich um den ersten umfassenden Rechtsrahmen für die Besteuerung von Krypto-Vermögenswerten in Griechenland. In den kommenden Wochen sollen weitere Bestimmungen veröffentlicht werden, die auch Transparenz- und Prüfungsregeln festlegen, sagte ein hochrangiger Vertreter des Finanzministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.