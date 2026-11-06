International ist das einfach viel zu wenig

„Der war haltbar. Das war dumm von mir“, fuhr der 19-Jährige mit sich hart ins Gericht. Offensiv ging gar nichts. In der Statistik „Erwartete Tore“ stand nach 45 Minuten die Null bei den Mozartstädtern. Dabei waren die Anderlecht-Fans nicht einmal so angetan von der Leistung ihrer Mannschaft. „Unser Team spielt gut, aber nicht überragend. Salzburg dafür überraschend schwach“, sagte ein Trio in der Pause zur „Krone“.