International ist das einfach viel zu wenig

Herbe Enttäuschung für den FC Red Bull Salzburg in der Europa League! Die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl unterlag beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht mit 0:2. Die Aufstiegschancen der Bullen sanken dadurch. Doch auch das Auftreten an sich reicht in dieser Form nicht auch. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler.
Unterirdisch. Mit einem anderen Wort lässt sich der Auftritt der Bullen in der ersten Halbzeit gegen Anderlecht nicht beschreiben.
Während im Spielaufbau wenig und vor allem kein richtiger Plan zu sehen war, leistete sich Salzburg zahlreiche Fehler. Allein Tormann Christian Zawieschitzky war es zu verdanken, dass die Partie nicht schon nach 45 Minuten entschieden war. Nur beim Freistoßtor von Ludwig Augustinsson zum zwischenzeitlichen 0:1 blieb er auf der Linie.
„Der war haltbar. Das war dumm von mir“, fuhr der 19-Jährige mit sich hart ins Gericht. Offensiv ging gar nichts. In der Statistik „Erwartete Tore“ stand nach 45 Minuten die Null bei den Mozartstädtern. Dabei waren die Anderlecht-Fans nicht einmal so angetan von der Leistung ihrer Mannschaft. „Unser Team spielt gut, aber nicht überragend. Salzburg dafür überraschend schwach“, sagte ein Trio in der Pause zur „Krone“.
Nach dem Seitenwechsel trat Salzburg mutiger auf und wirkte konzentrierter als zuvor. Letztendlich konnte die Truppe von Trainer Danny Röhl aber kein Kapital daraus schlagen. Weil viele Akteure diesmal eindeutig unter dem Level blieben, das sie hätten zeigen können.
Am Ende war der Auftritt in der zweiten Halbzeit für ein Europacup-Spiel ordentlich, aber nicht mehr. Über 90 Minuten gesehen war die Darbietung der Bullen aber einfach viel zu wenig.
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