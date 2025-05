Wie Desinformation Europa destabilisiert

„Es ist wie bei einem Computerspiel“

Man müsse klar benennen, dass diese Angriffe nicht einfach so herumschwirren, sondern aktiv und absichtlich eingebracht werden von Menschen aus Fleisch und Blut, so der Beamte. „Es ist wie bei Tetris. Man bringt die Reihen weg, aber die Blöcke fallen immer schneller herunter, bis es vorbei ist. Und ich glaube, man muss dort hingehen in den Maschinenraum, wo diese Blöcke hineingeworfen werden.“