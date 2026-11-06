Moskau äußert sich zu Angriffen auf Kühltheken

In den vergangenen Tagen waren in mindestens zehn europäischen Staaten Kühl- und Gefrieranlagen von Supermärkten durch Hacker manipuliert worden. Verdorbene Ware im Wert von Hunderten Millionen Euro musste in der Folge entsorgt worden. Die EU-Kommission sprach von einem gezielten Versuch, die Lebensmittelversorgung zu stören und das Vertrauen der Verbraucher zu untergraben.