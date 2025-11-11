„KI ist das Maschinengewehr der Desinformation“

Hass im Netz betrifft längst nicht nur Erwachsene: Auch Kinder und Jugendliche werden online beschimpft, ausgegrenzt oder bedroht. Umso wichtiger ist es, junge Menschen früh zu stärken – mit digitaler Bildung, Empathie und dem Wissen, wie sie sich und andere im Netz schützen können. Darüber sprechen im „CLUB 3“ Medienpädagoge Andreas Barnabas Huber-Marx, der Schulleiter der Wiener Mittelschule KOPP2, Ingo Stein, und Chief Corporate Affairs Officer bei Magenta, Anja Tretbar.