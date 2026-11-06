Mehr als halbe Milliarde Euro für Chips aus Europa

Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro

Um das Ziel zu erreichen, arbeitet die Europäische Union auch mit Nicht-EU-Staaten zusammen. Neben 285 Millionen aus dem EU-Haushalt werden weitere 240 Millionen Euro von Staaten bereitgestellt, die sich am europäischen Chipprogramm beteiligen. Dazu gehören neben mehreren EU-Ländern etwa Israel, die Türkei oder das Vereinigte Königreich. Deutschland ist dagegen nicht dabei.