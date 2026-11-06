Stallone packt über „extreme Fehde“ mit Arnie aus

Heute gute Freunde

Ihre Fehde wurde erst 20 Jahre später beigelegt, als Schwarzenegger 2003 in die Politik ging und vom Terminator zum „Gouvernator“ mutierte. Stallone erinnerte sich, dass er Schwarzenegger damals zufällig in einem Zigarrengeschäft begegnet sei. Bei dieser Gelegenheit hätten sie ihren Streit begraben. Schließlich seien sie keine Konkurrenten mehr im Filmgeschäft gewesen. Sie rauchten gemeinsam eine Zigarre und sind bis heute sehr gute Freunde.