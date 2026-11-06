Elf Alkohol-Irrtümer und die teils fatalen Folgen

Angesichts der startenden Weihnachtsmarktsaison warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) vor Alkohol im Straßenverkehr. Bei Alkoholunfällen werden in Österreich pro Jahr durchschnittlich 3354 Menschen im Straßenverkehr verletzt und 30 getötet.
„Bitte setzen Sie sich im alkoholisierten Zustand nicht ans Steuer. Bereits bei 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko im Vergleich zum nüchternen Zustand“, sagt Klaus Robatsch, der Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.
Tödliche Gefahr im Straßenverkehr
Denn das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol ist kein Kavaliersdelikt, sondern hat fatale Folgen. So werden jedes Jahr durchschnittlich 30 Menschen bei Alkoholunfällen in Österreich getötet, 3354 kommen mit einer Verletzung davon.
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