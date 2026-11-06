Islamismus: Gefängnisrazzien und Durchsuchungen

Bundesweite Aktion gegen islamistischen Extremismus und Terrorismus: Am Mittwoch fanden im Zuge eines koordinierten „Joint Action Day“ neun Hausdurchsuchungen statt, zudem wurden 17 Einvernahmen durchgeführt. Auch in 28 österreichischen Justizanstalten kam es zur Durchsuchung von 235 Räumen und 334 Inhaftierten.