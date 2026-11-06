Ilzer-Klub fliegt mit „Scheißgefühl“ nach Hause

„Ganz souverän“ wären die Kraichgauer aufgetreten, so der Kroate weiter, „bis zur letzten Sekunde. Tut mir leid für die Jungs, wir hatten es eigentlich verdient, drei Punkte nach Hause zu holen.“ Trainer Christian Ilzer fand es nach einem „nahezu perfekten Abend“ dann „sehr bitter, hier nicht als Sieger vom Platz zu gehen“.